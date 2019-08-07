07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Yusuf Yazıcı'nın maliyeti açıklandı
Trabzonspor, Fransız ekibi Lille'e transferi gerçekleşen Yusuf Yazıcı'nın maliyetini açıkladı. Bordo mavililer, 16.5 milyon Euro bonservis kazanacak.
07.08.2019
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