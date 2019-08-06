06 Ağustos 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Zeki Çelik Yusuf Yazıcı'yı böyle karşıladı
Trabzonspor forması giyen Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki futbolcuyu, Lille forması giyen bir başka milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik karşıladı. Fransız kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda "Milli takımda arkadaşlardı, artık Lille'de de öyleler" ifadelerine yer verildi.
06.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Yusuf Yazıcı Fransa'ya böyle uğurlandı
- 6 numara için yeni hedef Bakayoko
- Trabzonspor Sörloth ile imzaladı
- Beşiktaş'tan Bolasie hamlesi
- 6 numara için yeni hedef Bakayoko
- Zeki Çelik Yusuf Yazıcı'yı böyle karşıladı
- Serdal Adalı'dan transfer açıklaması
- Falcao'dan transfer açıklaması
- Zeki Çelik Yusuf Yazıcı'yı böyle karşıladı
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"