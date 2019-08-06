06 Ağustos 2019, Salı

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Zeki Çelik Yusuf Yazıcı'yı böyle karşıladı

Trabzonspor forması giyen Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki futbolcuyu, Lille forması giyen bir başka milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik karşıladı. Fransız kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda "Milli takımda arkadaşlardı, artık Lille'de de öyleler" ifadelerine yer verildi.
06.08.2019

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