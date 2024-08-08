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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan kadro açıklaması!

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien'i ağırlıyor. Maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcu açıklamalarda bulundu. İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları...

08 Ağustos 2024 | 19:35
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