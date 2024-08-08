Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan kadro açıklaması!
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien'i ağırlıyor. Maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcu açıklamalarda bulundu. İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:15
Avcı'dan kadro açıklaması! 08 Ağustos 2024 | 12:00
10:58
Trabzonspor 1-0 Ruzomberok | MAÇ ÖZETİ 01 Ağustos 2024 | 12:00
01:15
Trabzonspor 1-0 Ruzomberok | GOL 01 Ağustos 2024 | 12:00
04:54
Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! 31 Temmuz 2024 | 12:00
06:26
Ruzomberok 0-2 Trabzonspor maç özeti 25 Temmuz 2024 | 12:00
01:19
GOL | Ruzomberok 0-2 Trabzonspor 25 Temmuz 2024 | 12:00
01:31
GOL | Ruzomberok 0-1 Trabzonspor 25 Temmuz 2024 | 12:00
01:06
Uğurcan Çakır kalesinde devleşti! 25 Temmuz 2024 | 12:00