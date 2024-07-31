Fırtına'nın yeni transferi Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi!
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, yeni sezon için takviyelere devam ediyor. Bordo-mavili ekip, transferi konusunda anlaştığı milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu şehre getirdi. İşte yıldız oyuncunun ilk anları... (TS spor haberi)
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