31 Ocak 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Kazanarak çıkmak önemliydi
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Maçın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Ligin en iyi, en iştahlı, en coşkulu takımına karşı mücadele ettik. Kazanarak çıkmak önemliydi." dedi.
31.01.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Sivasspor Beşiktaş'ın yıldızı için teklifte bulundu
- Derbi öncesi Berat yorumu! "Beşiktaş'a karşı..."
- Avcı: Kazanarak çıkmak önemliydi
- Süper Lig ekibi Lens'e talip oldu! İşte sözleşme teklifi
- İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de
- Savaş Çorlu: "Onyekuru Adından Çok Söz Ettirecektir" / Son Sayfa / 29.01.2021
- Melnjak Kırmızı Kart Görmeli Miydi? Erman Toroğlu Pozisyonu Yorumladı / Takım Oyunu / 30.01.2021
- İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de! Ahmet Selim Kul Son Gelişmeleri Açıkladı! / A Spor / 31.01.2021
- Toroğlu o pozisyonu değerlendirdi! "Net penaltı"
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları