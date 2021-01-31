Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Kazanarak çıkmak önemliydi

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Maçın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Ligin en iyi, en iştahlı, en coşkulu takımına karşı mücadele ettik. Kazanarak çıkmak önemliydi." dedi.

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