Erman Toroğlu o pozisyonu değerlendirdi! "Net penaltı"

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Maçın 38. dakikasında NSakala'nın Caleb Ekuban'a yaptığı hareket için, "net penaltı" dedi.

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