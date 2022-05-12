Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu!
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, transfer konusuna da değindi. Avcı, "Transfer konusunda Ertuğrul Doğan'la hızla adımları atıyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Sezon başı planlamalarına hazır olduğumuzu düşünüyorum" dedi. İşte o sözler...
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