KAYSERİSPOR TRABZONSPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇINI CANLI İZLE | Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte rövanş karşılaşmasının muhtemel 11'leri!
Kayserispor - Trabzonspor Ziraat Türkiye maçını CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İlk maçı Trabzonspor evinde Cornelius'un 87. dakikada bulduğu golle 1-0 kazanmayı başarmış ve skor avantajını eline geçirmişti. Rövanş karşılaşması Kayseri'de oynanacak. Ev sahibi ekibin bu mücadeleye Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Campanharo, Abdülkadir Parmak, Kemen, Emrah, Thiam ve Mustafa Pektemek 11'i ile sahada olması bekleniyor. Fırtına'nın muhtemel 11'i ise Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Berat, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Djaniny ve Cornelius şeklinde. Müsabaka 10 Mayıs Salı günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Kayserispor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçını CANLI izle...
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Kayserispor evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Müsabakayı canlı izlemek için yıklayın.
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