Trabzonspor taraftarıyla buluştu

Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren Trabzonspor'un basına açık yapılan antrenmanında renkli görüntüler vardı. Bordo mavili ekibin antrenmanını oldukça kalabalık bir taraftar topluluğu da takip etti. Taraftarlar antrenman boyunca tezahürat yaparak bordo mavili futbolcuların çalışmalarını izledi.