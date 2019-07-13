13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Trabzonspor'dan CAS'a itiraz
Trabzonspor, UEFA gelirlerinin yüzde 50'sine el konulması kararıyla ilgili CAS'a itiraz başvurusunda bulundu. Yapılan açıklamada, "bu kararın tamamen kaldırılması ve elde edeceğimiz ödül paralarının kulübümüze bırakılması talep edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
13.07.2019
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