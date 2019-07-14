Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını taraftara açık antrenman ile sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz​ Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Zargo Toure, Obi Mikel, Caleb Ekuban yer almadı. Hosseini, Fıratcan Üzüm ve Mert Kurt salonda, Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.