14 Temmuz 2019, Pazar

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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını taraftara açık antrenman ile sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz​ Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan  Zargo Toure, Obi Mikel, Caleb Ekuban yer almadı. Hosseini, Fıratcan Üzüm ve Mert Kurt salonda, Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.
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