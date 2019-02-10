10 Şubat 2019, Pazar

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Trabzonspor taraftarı stada giriş yaptı

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maç öncesinde Trabzonsporlu taraftarlar stada geldi.
10.02.2019

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