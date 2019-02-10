10 Şubat 2019, Pazar
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Trabzonspor'un sezon performansı
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, Galatasaray deplasmanından 3 puan alarak iddiasını güçlendirmek istiyor...
10.02.2019
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