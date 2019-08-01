Trabzonspor Sturridge'den haber bekliyor

İngiliz golcü Daniel Sturrıdge, Trabzonspor'un kendisine yaptığı teklifi değerlendirmek için bordo mavili kulüpten süre istedi.

Golcü transferini bir an önce bitirmek isteyen Trabzonspor, listesinin ilk sırasında yer alan Daniel Sturridge'den gelecek cevabı bekliyor.

Liverpool ile sözleşmesi sona eren İngiliz golcüyü kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan bordo mavililer, Sturrıdge'e bonuslar dahil 3 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Golcü futbolcuya en yüksek teklifi yapan bordo mavililer 29 yaşındaki futbolcunun vereceği cevabı beklemeye başladı. Sturridge'in Trabzonspor'un yaptığı teklifi değerlendirmek için karadeniz ekibinden süre istediği öğrenildi. Bir süre daha düşünüecek olan İngiliz golcü ardından kararını verecek. Trabzonspor cephesinin de bu talebi kabul ettiği ve Sturridge'e hafta sonuna kadar vakit tanıdığı aktarıldı.

Manchester City, Chelsea ve Liverpool gibi İngiltere'nin önemli takımlarında görev yapan Daniel Sturridge geçtiğimiz sezon Liverpool'da toplam 27 resmi maçta görev yaptı. 8 maçta sahaya ilk 11'de çıkan yıldız isim 4 gol atarken 2 de asist yaptı.