02 Ağustos 2019, Cuma

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Ahmet Ağaoğlu, Lille'in teklifini açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili kulübün transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu "Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı için 15 milyon euro teklif etti" ifadelerini kullandı. Yapacakları transfer konusunda da konuşan başkan "Forvet transferlerinden biri yarın açıklanır" dedi.
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