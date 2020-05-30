Trabzonspor Pereira ile nikah tazeledi

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, tecrübeli futbolcusu Joao Pereira ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Portekizli oyuncu için düzenlenen imza törenine başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı.

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