30 Mayıs 2020, Cumartesi

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Ahmet Ağaoğlu'dan Jose Sosa açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Joao Pereira için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Majid Hosseini ve Bilal Başacıkoğlu ile de gelecek sezon yola devam edeceklerini söyleyen Ağaoğlu, sözleşmesi sezon sonunda biten ve geleceği merak konusu olan Jose Sosa ile ilgili "Sosa ile finansal açıdan sorunumuz yok. Kendisi de Trabzonspor'da devam etmek istiyor." dedi.
30.05.2020
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