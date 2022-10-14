Trabzonspor - Monaco maçı sonrası Uğurcan Çakır ve Yusuf Erdoğan konuştu!
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Monaco'yu hezimete uğrattı. Fırtına, Fransız devini 4-0'lık skorla mağlup etti. Zorlu mücadele sonrası bordo-mavili ekibin değerli oyuncuları Uğurcan Çakır ve Yusuf Erdoğan karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Uğurcan ve Yusuf'un sözleri...
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