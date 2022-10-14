Trabzonspor - Monaco maçı sonrası Fırtına'ya övgü dolu sözler!
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ | UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu 4-0'la geçen temsilcimiz Trabzonspor'da sergilenen futbol geniş yankı uyandırdı. Bordo-mavililerle ilgili gelişmeleri A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir değerlendirdi. Özdemir, "Abdullah Avcı farklı bir 11'le sahaya çıktı. Gbamin ve Hamsik tercihi ile oyun planı tamama yakın uygulandı. " dedi.
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