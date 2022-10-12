Monaco maçı öncesi Trabzonspor'a 3 kötü haber!
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki dördüncü maçında temsilcimiz Trabzonspor, evinde Monaco'yu konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Fırtına'ya kötü haber geldi. Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür, Trezeguet ve Maxi Gomez idmana katılmadı.
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