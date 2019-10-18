Trabzonspor Mert Hakan'ın peşinde
Trabzonspor yönetimi ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için kolları sıvadı. Bordo mavililer, hem yurt dışı hem de yurt içinde birçok futbolcuyu mercek altına almış durumda.
Karadeniz ekibinin gündemindeki isimlerden birisi de Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş.
25 yaşındaki başarılı oyuncunun sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması Trabzonspor'un Mert Hakan'a olan ilgisini arttıran faktörlerden biri.
Bordo mavili yönetimin, Mert Hakan Yandaş'ı devre arasında uygun bir maliyetle kadrosuna katmak için Sivasspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.
Son 3 sezondur Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan, süper lig'de geride kalan 7 haftada en çok dikkat çeken futbolculardan biri oldu. Orta saha oyuncusu ligde 7 maça da ilk 11'de başlarken üç kez gol sevinci yaşadı.
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