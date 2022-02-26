TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan iki imza!
Lider Trabzonspor'dan iki imza geldi. Sezon ortasında transfer edilen isimlerden Emrehan Gedikli ve Jean Evrard Kouassi ile sözleşme imzalandı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Kouassi, Gervinho'nun sakatlanmasından sonra gerçekleştirdiğimiz bir transfer. Önemli bir transfer. Denizlispor maçında da hepimizin beğenisini kazanıp doğru bir transfer olduğunu kanıtladı. İnşallah hep birlikte büyük zaferlere imza atarız. Emrehan Gedikli'yi izleme ekibimiz 7-8 yıldır takip ediyordu. İleriye dönük planlarımızda önemli bir yeri olacak. Hayırlı olsun." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
23:38
Trabzonspor'dan iki imza! 26 Şubat 2022 | 12:00
02:02
Çarpıcı Djaniny sözleri: Oyunun yönünü değiştirdi 26 Şubat 2022 | 12:00
03:21
Avcı'dan önemli açıklamalar! 25 Şubat 2022 | 12:00
00:28
Trabzonspor'da dikkat çeken detay! "Bu sezon üçüncü kez..." 25 Şubat 2022 | 12:00
00:56
Trabzonspor'un penaltısını doğru mu? Toroğlu açıkladı! 25 Şubat 2022 | 12:00
00:35
Toroğlu'dan ilk yarı değerlendirmesi! "Bunları yapmaması lazım" 25 Şubat 2022 | 12:00
07:56
Fırtına kayıpsız devam etmek istiyor! İşte maç öncesi son durum... 25 Şubat 2022 | 12:00
00:30
Cornelius'un golünde faul var mı? Erman Toroğlu değerlendirdi! 20 Şubat 2022 | 12:00