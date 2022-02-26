TRABZONSPOR HABERLERİ: Çarpıcı Djaniny sözleri! "Oyunun yönünü değiştirdi"
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Trabzonspor, Kayserispor'la karşı karşıya geldi ve sahasında 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Takvim Gazetesi yazarı Ulaş Özdemir, mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. Bordo-mavililerde ilk yarı için karanlık, ikinci yarı için aydınlık diyen Özdemir, Djaniny'nin oyunun gidişatını değiştirdiğini ifade etti. İşte o sözler... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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