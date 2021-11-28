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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da o isimlere dikkat çekti! "Sahada olmadıkları zaman..."

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önce kapattı. A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, ilk yarıyı değerlendirdi. Yılmaz, "Bakasetas ve Hamsik'in olmadığı maçlarda Trabzonspor'un ne kadar zorlandığını gördük. Geçen hafta iyi bir skor alsa da oyun anlamında zorlandı Trabzonspor." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
28.11.2021
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