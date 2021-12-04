TRABZONSPOR HABERLERİ - Trazbzonspor'da yönetim idari ve mali yönden ibra edildi!

Trabzonspor'da olağan genel kurul toplandı. Ahmet Ağaoğlu yönetimi, idari ve mali yönden ibra edildi. Ağaoğlu, yapılacak başkanlık seçiminde takipsiz durumda. Seçime tek aday olarak girecek Ağaoğlu, Trabzonspor başkanlığına devam edecek. İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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