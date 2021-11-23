TRABZONSPOR HABERLERİ - "Trabzonspor skoru aldı oyunu kaybetti"

Süper Lig'in 13. haftasında lider Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yi konuk etti. Maçı 3-0 kazanan bordo mavili ekip, 7 puanlık farkı korudu. A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, Trabzonspor'u değerlendirdi. Yılmaz, "Trabzonspor skoru aldı ama oyunu kaybetti. Bu maçları oynamak kolay değil çünkü Fenerbahçe hariç diğer büyükler puan kaybetti." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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