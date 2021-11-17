TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Nwakaeme sözleşmesi uzatılacak mı? İşte son durum

Trabzonspor'da Nwakaeme ile sözleşme imzalanıyor. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, sözleşmenin son durumunu anlattı. Sel, "Trabzonspor kulübü Anthony Nwakaeme'ye 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık teklif etti. 1 hafta içerisinde sözleşme imzalanabilir. Zaten Nwakaeme ile Trabzonspor arasında rakamsal konularda ciddi farklılıklar yok. Nwakaeme, Trabzonspor'da en çok kazananlardan birisi ama yönetim sözleşmesine iyileştirme yapacak." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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