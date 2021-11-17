17 Kasım 2021, Çarşamba
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta N'Sakala'nın son durumu... "Devre arası..."
Beşiktaş'ta N'Sakala problemi sürüyor. Trabzonspor maçından sonra Siopis ve Yusuf Sarı ile sosyal medyada etkileşime girmesinden sonra taraftardan tepki çekmişti. A Spor muhabiri Sercan Dikme detayları aktardı. Dikme, "N'Sakala ile görüşme yapıldı. Kadro dışı bırakılacak. Beşiktaş kulübü kadro dışı bırakmadık dese de Alanyaspor maçından sonra kadro dışı bırakacağı bir gerçek. Ceyhun Kazancı ve Emre Kocadağ'ın N'Sakala ile yapılan görüşmelerde oyuncuya devre arasında ayrıl dedikleri öğrenildi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
17.11.2021
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