18 Kasım 2021, Perşembe
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Gaziantep Fk maçı için hazırlıklar sürüyor!
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Çalışmalarını sürdüren bordo mavili ekipte milli takımlarına giden oyuncular antrenmana katıldı. Fode Koita ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları sebebiyle antrenmana katılmadı. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, antrenmanı yerinden takip etti. İşte antrenman görüntüleri...
18.11.2021
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