27 Aralık 2021, Pazartesi
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca gelişmesi! "Anlaşma tamam ama..."
Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla zirvede tamamlayan Trabzonspor'da gözler transfer dönemine çevrildi. Kanat takviyesi yapmak isteyen bordo mavili ekip Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca ile ilgileniyor. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Visca hakkında önemli detayı açıkladı. Uzundurukan, "Visca ile her konuda anlaşıldı. Başkan Göksel Gümüşdağ'da onayı verdi. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu bizim bir maddi olarak skalamız var ve onu aşamayız diyor. Ekonomik olarak eksiye düşersek nasıl açıklarım diyor." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
27.12.2021
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