Trabzonspor Boluspor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan transfer sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig'in lideri Trabzonspor ile 1. Lig temsilcisi Beypiliç Boluspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Edgar ve Gervinho sezonu kapattılar. Gervinho yerine Kouassi'yi aldık. Edgar'ın yerine bir oyuncu alacağız. Bir bek bir de kanat oyuncusu istiyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beypiliç Boluspor'la karşılaşan Trabzonspor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Beklediğim gibi zor bir maç oldu. Boluspor, kendi liginde oynadığı oyunun puanda değil. Kendi açımızdan baktığımda, ilk yarının sonu, genel olarak oynamayan oyuncuların olduğu ağırlıklı bir takım oluşturduk oyun ve performansı görmek açısından. Bunlar zordur. Trabzonspor adına harika geçen bir sene oldu. Bunu kazanarak bitirdik.

Edgar ve Gervinho sezonu kapattılar. Gervinho yerine Kouassi'yi aldık. Edgar'ın yerine bir oyuncu alacağız. Deneyimli, tecrübeli... Ara yok, lig sıcak devam ediyor. Oynamış oyuncu ağırlıklı tercihimiz olacak. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

Bir bek bir de kanat oyuncusu istiyoruz. Devre arası transferi kolay olmuyor, yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor.