TRABZONSPOR HABERLERİ - "Bahaneleri bıraktı çözüme odaklandı" Trabzonspor'da Abdullah Avcı farkı!

Süper Lig'in ilk yarısını maç fazlalığı ile 10 puan farkla lider kapatan Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçen bordo mavili ekip, ilk yarıyı yaşadığı sıkıntılara rağmen 46 puanda tamamladı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Trabzonspor'un ligdeki ilk yarı performansını değerlendirdi. Özcan, "Abdullah hoca Hamsik'in olmadığı periyotlarda Bakasetas, Siopis gibi isimlerden faydalandı. 19 hafta boyunca en çok bahaneye sahip hoca Abdullah Avcı'ydı. Gervinho sezonu kapattı. Galatasaray maçında Abdülkadir Ömür duygusal olarak çöktü ama sonra kazandı. Bakasetas 4 hafta yoktu. Nwakaeme sakatlandı. Başakşehir maçında 2 stoperi birden yoktu." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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