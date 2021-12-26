26 Aralık 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
TRABZONSPOR HABERLERİ - "Bahaneleri bıraktı çözüme odaklandı" Trabzonspor'da Abdullah Avcı farkı!
Süper Lig'in ilk yarısını maç fazlalığı ile 10 puan farkla lider kapatan Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçen bordo mavili ekip, ilk yarıyı yaşadığı sıkıntılara rağmen 46 puanda tamamladı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Trabzonspor'un ligdeki ilk yarı performansını değerlendirdi. Özcan, "Abdullah hoca Hamsik'in olmadığı periyotlarda Bakasetas, Siopis gibi isimlerden faydalandı. 19 hafta boyunca en çok bahaneye sahip hoca Abdullah Avcı'ydı. Gervinho sezonu kapattı. Galatasaray maçında Abdülkadir Ömür duygusal olarak çöktü ama sonra kazandı. Bakasetas 4 hafta yoktu. Nwakaeme sakatlandı. Başakşehir maçında 2 stoperi birden yoktu." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
26.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- G.Saray'da yeni kaleci transfer edilecek mi? İsmail Çipe...
- Trabzonspor bu konuda ligin en iyisi! "Yerleşik savunmada..."
- Erdinç Sözer: Sonuçtan iki takımın da memnun olması lazım!
- Toroğlu Trabzonspor-Başakşehir maçını yorumladı!
- Avcı değişikliğe gitti! İşte yeni rotasyon
- Zeki Uzundurukan: ''Fenerbahçe, Joachim Löw İçin Zorlamalı" A Spor / Spor Gündemi / 24.12.2021
- Ahmet Akcan: ''Galatasaray'da Büyük Bir Değişim Bekliyorum!'' A Spor / Son Sayfa / 25.12.2021
- Mehmet Özcan: "Galatasaray'da Bu Tablonun Sorumlusu Fatih Terim" / A Spor / Son Sayfa / 24.12.2021
- Major League Soccer'da Maradona golü!
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı