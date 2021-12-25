TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Abdullah Avcı değişikliğe gitti! İşte yeni rotasyon

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Arkasındaki takımlarla arasındaki puan farkını korumak isteyen lider, galibiyet serisini de devam etmek istiyor. A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Trabzonspor'u yorumladı. Beşer, "Arızalı gördüğüm nokta defansif orta saha pozisyonu. Hamsik ve Berat beraber oynadığında Trabzonspor merkezde ağır kalabiliyordu. Abdullah hoca o bölgeye neşteri vurdu ve önce Siopis'i denedi. Ardından Dorukhan ile Bakasetas'ı beraber oynattı ve maçı da çevirdi ikinci yarıda. Dorukhan o pozisyon için ligin en iyilerinden birisi." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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