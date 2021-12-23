23 Aralık 2021, Perşembe
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Edgar Ie sezonu kapattı!
Süper Lig'in 18. haftasında Altay deplasmanında 2-1 kazanan Trabzonspor'a kötü haber geldi. Bordo mavili ekipte Edgar Ie sezonu kapattı. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel son durumu aktardı. Sel, "Edgar'ın MR sonucu çıktı. Sağ diz ön çapraz bağlarında kopma ve iç yan bağında ikinci derece yırtık olduğu tespit edildi. Bir diğer kötü haber ise Vitor Hugo'dan geldi. Hugo'nun da kasık bölgesindeki sakatlığından ötürü Başakşehir maçında forma giyemeyecek." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
23.12.2021
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