TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Marek Hamsik sözleri! "Top gelince bir başka oluyor"

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor evinde Başakşehir'i konuk etti. 0-0 biten maçta usta yorumcu Erman Toroğlu Trabzonspor'un yıldız ismi Marek Hamsik hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Sahada bir oyuncu var. İnanılmaz oynuyor. Marek Hamsik tam bir beyfendi. Top gelince bir başka oluyor. Transfer yapacaksan böyle oyuncu alacaksın." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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