TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'a Hamsik müjdesi! "Beşiktaş maçı öncesi..."
Süper Lig'in zirvesine demir atan Trabzonspor şampiyonluğa 3 galibiyet uzaklıkta. Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Fırtına'dan sevindirici haberler de geliyor. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan uzun zamandır sakatlığı süren Marek Hamsik hakkında konuştu. Uzundurukan, "Kalan 8 haftada Trabzonspor'un 3 galibiyet alarak şampiyon olacağını düşünüyorum. Milli maç arası ilaç gibi gelecek çünkü Hamsik yetişecek ve Beşiktaş maçında formayı giyecek. Hamsik döndüğünde Trabzonspor 3 galibiyetten de fazlasını alır." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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