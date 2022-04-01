Trabzonspor sevgisi engel tanımadı! Yurt dışı yasağına özel izin
Son dakika Trabzonspor haberleri: Fransa'da karıştığı kavga nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı konan Trabzonsporlu taraftar, kendi kaleme aldığı mektuba olumlu yanıt veren Fransız yargıç sayesinde Trabzonspor ile Beşiktaş maçını izlemek üzere Trabzon'a geldi. (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:59
Trabzonspor sevgisi engel tanımadı! 01 Nisan 2022 | 12:00
00:51
Hamsik Beşiktaş maçında oynayacak mı? 28 Mart 2022 | 12:00
00:57
Soydan : Avcı'nın en büyük şansı... 23 Mart 2022 | 12:00
01:13
Çakır Fırtına'da kalacak mı? 22 Mart 2022 | 12:00
01:10
Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Şampiyonluğun gelmesi..." 22 Mart 2022 | 12:00
00:29
Trabzonspor'a Hamsik müjdesi! 21 Mart 2022 | 12:00
01:00
Fırtına'dan "bahar" paylaşımı! 21 Mart 2022 | 12:00
00:38
Yıldız isme büyük övgü! "Çok özel yetenekleri var" 21 Mart 2022 | 12:00