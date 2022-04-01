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Trabzonspor sevgisi engel tanımadı! Yurt dışı yasağına özel izin

Son dakika Trabzonspor haberleri: Fransa'da karıştığı kavga nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı konan Trabzonsporlu taraftar, kendi kaleme aldığı mektuba olumlu yanıt veren Fransız yargıç sayesinde Trabzonspor ile Beşiktaş maçını izlemek üzere Trabzon'a geldi. (TS spor haberi)

01 Nisan 2022 | 14:57
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