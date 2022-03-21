TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür'e büyük övgü! "Çok özel yetenekleri var"
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon fırtınalar gibi esen Trabzonspor, ligin bitmesine 8 maç kala 15 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyor. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, bordo-mavililerin yıldız ismi Abdülkadir Ömür ve transfer iddialarını yorumladı. Aslan, "Çok daha istikrarlı, çok daha iyi bir Abdülkadir Ömür'ün performansı, transfer döneminde daha yoğun girebilir. Abdülkadir'in çok özel yetenekleri var." şeklinde konuştu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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