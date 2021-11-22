Trabzonspor - Gaziantep FK maçında Hugo'nun Dicko'ya müdahalesi penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor - Gaziantep FK maçının tartışmalı pozisyonlarını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, ilk yarının sonlarına doğru Vitor Hugo'nun Dicko'ya yaptığı müdahale ile ilgili "Dicko kendini yere atıyor, devam kararı doğru" yorumunu yaptı.

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