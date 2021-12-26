TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor bu konuda ligin en iyisi! "Yerleşik savunmada..."

Süper Lig'in 19. haftasında lider Trabzonspor evinde Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Hayri Beşer, bordo mavili ekibin gol atamamasına karşın hücum performansının öneminden bahsetti. Beşer, "Trabzonspor ligde yerleşik savunmalara karşı en iyi oynayan takım. İyi hücumu kreatif ritimli pas aşamasına gelmiş bir takım. Bundan sonrası başka bir seviye. Başakşehir çok iyi savunma yaptı ama Trabzonspor iyi pozisyonlar buldu." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberleri)

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