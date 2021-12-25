25 Aralık 2021, Cumartesi
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Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı Başakşehir maçı sonrası konuştu! "Oyun olarak kazandık"
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk etti. Çekişmeli geçen maç 0-0 sonuçlandı. Mücadele sonrası bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
25.12.2021
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