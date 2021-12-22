TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 50 lig maçı oynadı! Sadece 4 mağlubiyet...
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay'ı deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 50 karşılaşma oynadı.
Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 50 lig maçında 32 galibiyet, 14 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, 2,2 gibi yüksek puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.
Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Trabzonspor, kalan 32 karşılaşmada 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ligin ilk 8 haftasında 6 puanla 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile çıkışa geçerek 71 puanla ligi 4. sırada bitirip Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.
Bu sezonki maçlar
Trabzonspor, bu sezon ise 18 haftalık bölümde tek mağlubiyet aldı.
Karadeniz ekibi, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 45 puan toplayarak liderlik koltuğunda bulunurken şampiyonluk yolunda da büyük avantaj yakaladı.
50 maçta 4 mağlubiyet
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda toplam 50 lig maçında 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, geçen sezon sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu, bu sezon ise Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti.
Trabzonspor, böylelikle 4 mağlubiyetin 3'ünü sahasında, 1'ini ise deplasmanda aldı.
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