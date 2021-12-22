22 Aralık 2021, Çarşamba
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TRABZONSPOR - FENERBAHÇE HABERLERİ | Göksel Gümüşdağ, Edin Visca için konuştu! Trabzonspor ve Fenerbahçe...
Süper Lig’in 18. haftasında Giresunspor’u 3-1 mağlup eden Başakşehir’de Başkan Göksel Gümüşdağ karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, Edin Visca'nın transferi hakkında konuştu. Gümüşdağ, "Her zaman teklif geldi kendisine. Şu anda Türkiye’den ve Avrupa’dan teklif var. Bu hafta sonundaki maçı bitirelim, önümüzdeki hafta bunların hepsini değerlendireceğiz. Türkiye’den sadece 1 takım değil, en az 2 takım istiyor. Yurt dışından da teklifler var. Sadece Visca değil birkaç oyuncumuza teklifler var” açıklamasını yaptı. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Edin Visca ile ilgilendiği biliniyor. | Trabzonspor - Fenerbahçe haberleri (TS - Fb spor haberi)
22.12.2021
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