TRABZONSPOR HABERLERİ - Selim Soydan : Abdullah Avcı'nın en büyük şansı...
Süper Lig'de liderliğini açık ara puan farkıyla devam ettiren Trabzonspor en erken şampiyonluğun peşinde. Eski futbolcu Selim Soydan, Fırtına'yı ve teknik direktör Abdullah Avcı'yı değerlendirdi. Soydan, "Türkiye'de futbolu anlayan en iyi şehir Trabzonspor. Abdullah Avcı'nın en büyük şansı iyi bir kulübe gitti ve iyi bir yönetim ve başkanla beraber. Avcı çok güzel takım kurdu. Önemli olan oynayan değil, oynamayan oyuncuları mutlu edebilmek." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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