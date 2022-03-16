Trabzonspor şampiyonluğu hangi maçta ilan eder?
Lider Trabzonspor'da gözler şampiyonluğun hangi maçta belli olacağına çevrildi. Bordo-mavililerde yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir değerlendirdi. Özdemir, "Trabzonspor'da daha önce şampiyonluk yolunda farklı matematikler yapılıyordu şimdi ise hangi maçta şampiyonluğu ilan ederiz konuşmaları gerçekleşiyor. " dedi.
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