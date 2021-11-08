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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'ya o isimden müjde!

Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın ardından liderliğini sürdüren Trabzonspor'da uzun süredir takımdan ayrı kalan Bruno Peres milli arada takımla çalışmalara başlayacak. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Bruno Peres Gaziantep FK maçında maç eksikliği nedeniyle görev almayabilir ama kadroda yer alacaktır." dedi. (TS spor haberleri)
08.11.2021
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