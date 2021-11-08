TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas ve Hüseyin'in son durumu ne?

Trabzonspor'da sakatlık haberleri gelmeye devam ediyor. Bordo mavili ekip Gervinho'dan sonra 2 oyuncusunu daha kaybetti. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Hüseyin ve Bakasetas, MR'a girdi. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel konu hakkında açıklamalar yaptı. Sel, "MR'dan temiz bir veri çıkmadı. İkinci kez MR çekilecek. 2 oyuncunun da iç yan bağlarında ödem tespit edildi ama bir kez daha MR çekilecek. Aynı sorun çıkarsa 2-3 hafta sahadan uzak kalacaklar. Ayrıca transferde de çalışmalar başladı. Yerli sol bek konusunda Uğur Çiftçi ön plana çıkarken Luca Pellegrini'nin de ismi gündemde." dedi.

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