TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un hedefi yıldız isimlerde! "Juventus ve Lille'den..."

Trabzonspor transferlere odaklandı. Milli arada çalışmalarını sürdüren bordo mavili ekip eksik bölgeleri devre arasında kapatmak istiyor. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, yapılacak transferleri açıkladı. Sel, "Gervinho sakatlanmadan önce sağ kanada transfer yapılacaktı. Ama artık o bölgeye 2 oyuncu alınacak. Sol bek konusunda ise Uğur Çiftçi konusunda maliyet yüksek gözüküyor. Sivasspor indirime yanaşmıyor. O bölgeye 2 isim daha düşünülüyor. Lille'den Bradaric ve Juventus'tan Pellegrini. 2 isimle de sezon başında görüşüldü ancak oyuncular transfere yanaşmıyordu. Bu 2 isimden 1 tanesi sezon ortasında gelebilir." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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