TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın deneyimli stoperi Marc Bartra soruları yanıtladı!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un deneyimli stoperi Marc Bartra, Kayserispor maçı hazırlıkları kapsamında düzenlenen antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. İspanyol savunmacı, "Adaptasyon süreci yaşıyorum. Bunun için mutlaka bir zaman gerekir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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