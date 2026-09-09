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Fenerbahçe'de stadyum yenileme çalışmaları başlıyor! Yeni kapasite...
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Fenerbahçe'de stadyum yenileme çalışmaları başlıyor! Yeni kapasite...

Fenerbahçe, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde kapasite artışının başlayacağını açıkladı. İşte detaylar...

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